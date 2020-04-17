В России могут привлечь армию для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин задумался о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных сил страны для борьбы с распространением коронавируса. Текст документа опубликован в субботу, 18 апреля, на сайте Кремля, пишет «Лента.ру».

Соответствующее поручение в срок до 22 апреля он дал министерству обороны.

Кроме того, глава России поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз по числу граждан, которые могут заразиться инфекцией, а также принять меры по созданию федерального резерва, включающего в себя средства индивидуальной защиты для медиков, медоборудование, лекарства и другие средства, необходимые для профилактики, диагностики и лечения.