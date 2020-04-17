В Грузии растет число инфицированных коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 385 человек, вылечились 84, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, передает РИА Новости.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 385, среди них выздоровели - 84, смертельных случаев - 3, в режиме карантина находится 4971 человек, под наблюдением 519, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 3 человека ", - сообщается на сайте.
Накануне сообщалось о 370 случаях инфицирования.