Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев провел прием граждан в онлайн-режиме. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в Ленкоранском региональном газовом управлении с соблюдением условий карантина был организован прием граждан – они были обеспечены медицинскими масками и при входе в управление обработали руки антисептиками. Они были размещены в комнате, откуда осуществлялось подключение на разрешенной дистанции друг от друга. В ходе беседы с гендиректором «Азеригаз» граждане в основном говорили о замене газовых счетчиков, газификации населенных пунктов и обсуждали другие вопросы. Каждое обращение граждан было внимательно выслушано.

Затем Руслан Алиев отдал распоряжения руководству Ленкоранского регионального газового управления вовремя решить все вопросы, с которыми обращались граждане. Также было дано распоряжение об оперативном решении запросов абонентов во время карантинного режима.