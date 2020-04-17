Все почтовые отделения (кроме почтовых отделений № 10, 14 и 114) ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий будут функционировать и по воскресеньям, сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Целью является дальнейшее повышение уровня услуг, оказываемых населению в связи с особым карантинным режимом, применяемым правительством Азербайджана, а также обеспечение эффективности в процессе выдачи единовременных выплат безработным.

Почтовые отделения, расположенные в столице и регионах, будут обслуживать граждан по воскресеньям с 09:00 до 17:00.

Отметим, что расположенные в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше центры обслуживания «Шебеке» обслуживают граждан по воскресеньям в те же часы.