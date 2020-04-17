В России от коронавируса умер предприниматель-азербайджанец

Губернатор рассказал, что врачи дважды брали у мужчины пробы на COVID-19, но они дали отрицательный результат. И только посмертная экспертиза подтвердила коронавирус.

У 54-летнего жителя Красноуфимска в Свердловской области России, который скончался от пневмонии, посмертный анализ подтвердил коронавирус. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram, пишет порта E1.Ru.

Выяснилось, что погибшего звали Натик. Знакомые рассказывают, что он был частным предпринимателем, продавал фрукты.

«Натика знала половина города, — рассказал E1.RU житель Красноуфимска. — Было прощание с ним, там собралось много народа. А после этого тело решили вывезти на родину — в Азербайджан. Причем сделали это, не дождавшись результатов экспертизы».

«Недели две или три назад он ездил в Москву, он не был болен тогда, а заболел он, когда уже приехал оттуда, — рассказала еще одна жительница Красноуфимска. — Плохо себя почувствовал. Лежал здесь, в нашей больнице, с пневмонией».

«Я хорошо знал Натика, но не пошел на прощание: ходили слухи, что у него коронавирус, я решил перестраховаться, — рассказал E1.RU знакомый мужчины. — А сейчас вот узнал, что действительно так и было. После прощания его повезли на родину, в Азербайджан. Кто решил отправить тело в Азербайджан, я не знаю, у него кроме жены тут живет еще брат».

Родные мужчины уверены, что он умер не от коронавируса, ведь два теста дали отрицательный результат и о третьем они не знают.