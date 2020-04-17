Как сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов, во время расследования было установлено, что это Дильгам Сафаров, Новруз Валиев и Бабирхан Шахмурадов. У них были изъяты охотничьи ружья и убитый дагестанский тур.

По факту в отношении браконьеров был составлен протокол и выписан штраф на сумму 3000 манатов.

Руководитель Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде выразил отношение к данному факту.

Он отметил, что популяция дагестанского тура уменьшается, и он обитает только на Южном Кавказе и в некоторых горных районах Кавказа.

«Этот вид чаще встречается на территории Азербайджане. Причиной этого является проводимые государством мероприятия по защите. Однако бесконтрольная охота на дагестанского тура в запрещенное время может стать причиной уменьшения популяции и в дальнейшем полного исчезновения вида. Министерство осуждает этот бесчеловечный акт. Мы примем все меры, чтобы в отношении браконьеров было возбуждено уголовное дело, а самое главное, незаконные охотники должны быть объектом порицания. Охота будет разрешена только через 2 месяца. Потому что сейчас период размножения животных».

Х.Ализаде также отметил, что браконьеры в то же время нарушили требования карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом.