Американский политолог в интервью haqqin.az: «Математическая ошибка британских учёных в подсчете коронавируса. Все началось с этого...»

Джейхун Наджафов, автор haqqin.az 15:50

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что уже принял решение об открытии страны и возвращении ее к обычной жизни. Как считает Трамп, эпидемия коронавируса в США уже миновала свой пик, и дальнейшая изоляция от мира и внутри страны может привести к тяжелым экономическим последствиям. Отмечая начавшуюся положительную тенденцию в распространении коронавируса в США, американский президент видит в этом эффективность действий властей и медиков, в частности, тот факт, что американцы провели более масштабное тестирование на инфекцию, чем другие государства, и готовы впредь проводить до 125 тысяч тестов в день. Тем не менее лидер США не собирается сразу отменять карантин, предполагая поэтапно снимать ограничительные меры для постепенного возобновления обычной жизни.

Стоит сказать, что решение о частичном снятии карантина Трамп принял на фоне почти 700 тысяч зараженных и 35 тысяч скончавшихся от COVİD-19. Комментируя haqqin.az это решение президента США, американский политолог Леон Вайнштейн пояснил, что администрация Америки изначально ввела карантин не для ликвидации коронавируса, а для того, чтобы выиграть время и подготовиться к адекватному противостоянию эпидемии. Принимая свои решения, президент США исходит из того, что потери от банкротства миллионов американцев будут значительно больше, чем в результате эпидемии коронавируса, что независимо от того, отменят или нет страны мира карантин, большинство населения земли все равно переболеет COVİD-19. К примеру, во время гриппа «испанка» в 1918 году из 1,5 млрд населения земли 500 млн переболело этим гриппом. В 2008 году вирусом «свиного гриппа» были заражены 1,4 млрд человек и погибли 500 тысяч. «США закрылись после того, - утверждает Л.Вайнштейн, - как в подготовленном исследовательским университетом Великобритании Imperial College London докладе прогнозировалось, что в результате COVİD-19 в Америке летальность составит 2,2 млн человек, а в Великобритании - 500 тыс. Такие прогнозы основывались на том, что в США на момент начала карантина ощущается нехватка госпиталей, аппаратов искусственной вентиляции легких, врачей, медсестер, определенных лекарств и т.д. Это создавало угрозу для огромного числа людей, которые могли заболеть коронавирусом в тяжелой форме. И карантин дал возможность сделать так, чтобы одновременно не заболели слишком много людей». Политолог подчеркивает, что за время карантина США начали стремительно наращивать потенциал медицинского противодействия коронавирусу. Например, один в порту Нью-Йорка, а другой Лос-Анджелеса пришвартовались два огромных военных корабля-госпиталя, каждый на 4 тысячи коек. В то же время был разбит полевой госпиталь на 5 тысяч человек, организовано множество больниц в выставочных залах и спортивных комплексах. К концу апреля медицинские стационары США будут готовы принять одновременно практически всех зараженных.

«Надо сказать, что доклад Imperial College London вызвал в Вашингтоне и Лондоне паническую реакцию, результатом которой стало верное решение закрыть все, что можно и думать, как выйти из ситуации. Однако прогнозы британских социологов, к счастью, не осуществились. Уже спустя несколько дней та же служба Imperial College London выпустила коммюнике о своей «математической ошибке», заявив, что в Великобритании летальный исход грозит предположительно не 500 тысячам, а лишь 20 тысячам человек. В США, по новым прогнозам, смертность предсказывалась не в 2,2 млн, а в 200 тысяч человек. Короче, в целом британское математическое моделирование оказалось совершенно не состоятельными», - уверяет Вайнштейн. По его предположениям, после отмены карантина и открытии страны, естественно, заболеют еще масса американцев. Но 80% из них перенесут коронавирус легко или вовсе бессимптомно. Для лечение же остальных 20% в стране готовы госпитали, медицинский персонал, необходимое оборудование, лекарства для симптоматического лечения. «США будут постепенно открывать страну, наблюдая при этом, как будет складываться ситуация с эпидемией. Одновременно команда Трампа работает над тем, чтобы в страну не проникали незаконные мигранты, которые могут принести с собой коронавирус. Несколько дней назад всех незаконных мексиканских мигрантов из множества миграционных лагерей мягко выдворили назад, в свою страну. Американская армия выстроила на мексиканской границе военный кордон и предупредила, что будет стрелять на поражение, если мигранты попытаются вернуться в США. Трафик мигрантов сведен к нулю, и Трамп предупредил мексиканские власти, что в случае проникновения их граждан в США американские предприятия и капиталы будут выведены из Мексики, а на товары оттуда наложены драконовские пошлины. На фоне решительных действий Вашингтона, как и предполагал американский президент, власти Мексики уже сами предпринимают меры для жизнеобеспечения 500 тысяч выдворенных из Америки мигрантов и даже платят за строительство стены на мексикано-американской границе», - рассказал эксперт.