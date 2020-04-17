Перечислены единовременные выплаты еще для 35 тысяч безработных

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, по поручению президента Ильхама Алиева охват программы единовременной выплаты увеличен в 3 раза, и программа будет охватывать 600 тыс. человек. Процесс по выплатам осуществляется ежедневно с 9 апреля.

Уже обеспечены единовременные выплаты для 200 тыс. безработных. Для лиц, зарегистрированных в качестве безработных, после перечисления средств на единовременную выплату соответствующие СМС-сообщения будут отправлены на телефонные номера, указанные ими при обращении для регистрации. После получения сообщения они могут получить разрешение на выход из дома в соответствующем порядке и получить перечисленные им средства, обратившись с удостоверением личности в любое почтовое отделение, если в сообщении указано ООО «Азерпочт», а если в сообщении указан банк, то в любое отделение этого банка.

Выплаты продолжатся и в предстоящие дни.