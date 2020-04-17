В Турции анонсировали открытие туристического сезона

Туристический сезон в Турции может быть открыт уже в конце мая, после того как наступит перелом в пандемии коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Мы прогнозируем, что к концу апреля - началу мая наступит перелом (в пандемии). Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение", - сказал Эрсой в эфире телеканала NTV.

По его словам, после окончания пандемии первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран.