Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:44

Эпидемия коронавируса, несомненно, пройдет. Закончится карантин, люди выйдут на улицы, вернутся к обычной жизни. Оживут парки, заработают торговые центры и метро. Жизнь непобедима и никакой вирус не сможет надолго загнать ее в подземелья страха и изоляции. Недаром страны, одна за другой, в последние дни начали объявлять о промежуточных победах над коронавирусом. Германия на днях заявила, что взяла эпидемию под контроль. Дания, Австрия и еще ряд европейских стран осторожными шагами выходят из карантина. Исландия, начавшая массовое тестирование еще до начала эпидемии в Европе, до сих пор не потеряла ни одного человека (островной статус тоже помогает, без сомнений). Китай, Гонконг, Южная Корея выражают сдержанный оптимизм. И даже в Италии, фактически капитулировавшей перед эпидемией буквально на 2-й неделе после ее начала, сегодня говорят о меньших смертях и большем числе выздоравливающих.

Наша ситуация несколько иная и нам расслабляться еще рано. Сделай мы ошибку и открой границы или ослабь карантин раньше времени, и вирус новой волной накроет нашу небольшую страну. Такой сценарий не допустим, учитывая, сколько сил и средств было потрачено на то, чтобы уберечься от коронавируса, и учитывая, что на сегодня эти усилия не оказались напрасными, - эпидемия, если не остановлена, то точно замедлена. Уже, несмотря на короткий срок, и на то, что процесс еще не закончен, можно делать некоторые выводы.

Первый - наше государство оказалось крепким. Правительство, во главе с Президентом, не впало в панику и, вместе с тем, не ушло в отрицание эпидемии. Решения принимались спокойно и на основании рекомендаций специалистов как местных, так и международных. Азербайджан пошагово, по мере надобности, ввел ограничительные и карантинные меры, и замедлил проникновение болезни в страну несмотря на то, что географически находится в непосредственной близости от одного из основных на тот момент ее очагов в Иране. Пандемия стала самым настоящим испытанием и для правительств, и для лидеров. Кто-то метался между потребностью ввести карантин и лоббированием бизнеса, требующего продолжения экономической активности. Кто-то уделял больше внимание популистским речам и рейтингам и внутриполитическим разборкам, чем подготовке к волне заражений. Все это еще станет материалом для книг, фильмов, научных статей и политических дискуссий. Вирус уже поменял мир, и продолжит это делать и после своего исчезновения. Еще один вывод, который уже очевиден - наши люди, несмотря на меняющийся мир и новые времена, не потеряли традиции сильных семей и заботы о пожилых. Сегодня, тысячи волонтеров всех возрастов и социальных статусов вовлечены в проекты поставок продуктов первой необходимости людям, оставшимся без источника доходов и опеки, пожилым и больным. В стране случился гигантский позитивный флешмоб и спасибо всем, кто в нем участвует. И всем тем, кто сдавал кровь для больных и посылал деньги в фонд борьбы с коронавирусом. Еще одна важнейшая часть общества - наши врачи - находясь под мощнейшим физическим и психологическим стрессом, проявляют великолепную выдержку. Мы стали свидетелями множества демаршей врачей в разных частях мира. Люди устают на 12-часовых дежурствах, они срываются после того, как сталкиваются со смертельной болезнью, когда их коллеги и друзья заражаются и болеют. Врачи во многих странах жалуются и ругают систему, увольняются и говорят о своем бессилии. Деловитое спокойствие наших самоотверженных медиков, от главврачей до рядового медицинского персонала вызывает большое уважение и симпатию. В-третьих, наша бюрократия оказалась достаточно эффективной. Городские службы справились на ура, без перебоев в свете и воде. Поставки продуктов питания не прерывались ни на секунду, несмотря на ажиотажный спрос в первые дни. Министерство экономики смогло, вместе с частным бизнесом, добиться того, что в стране ни одного дня не было пустых полок в магазинах. А ведь с этим столкнулись практически все страны Европы и Америки с их гигантскими торговыми сетями и богатыми потребителями.