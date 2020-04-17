Еще 10 тысяч человек привлечены к оплачиваемым общественным работам

По поручению президента Ильхама Алиева проводится соответствующая работа по доведению количества оплачиваемых общественных рабочих мест с 37 тысяч до 90 тысяч.

Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. По данным Министерства, посредством рабочего центра DOST помимо 37 тысяч работников, работающих в настоящее время на платной работе, еще 10 тысяч человек привлечены к общественным работам на платной основе.

Вновь созданные общественные рабочие места в основном в сфере проведения дезинфекционных работ, предоставления социальных услуг уязвимым группам и т. д.

Создание новых оплачиваемых общественных рабочих мест служит повышению занятости населения в период пандемии, и процесс будет продолжаться ежедневно.