В Азербайджане выявлено 33 новых больных коронавирусом, еще 62 человека вылечились и были отпущены домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, три человека, результаты анализов на коронавирус которых были положительными, скончались.

В настоящее время в Азербайджане выявлено 1373 случаев заражения коронавирусом, 590 из них вылечились, 18 человек скончались. В настоящее время в специализированных больницах продолжают лечиться 765 человек.

Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.