Выявлен новый редкий симптом коронавируса

Покраснение глаз у человека может свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Об этом заявил специалист Йельского университета Винсенте Диаз (Vicente Diaz), пишет Mirror.

По его словам, новый симптом является крайне редким, и процент его выявления очень низок. Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка.

Диаз подчеркнул, что подобное явление также может быть признаком обычного конъюнктивита, вызванного, к примеру, аллергией.