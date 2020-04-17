Умер заразившийся коронавирусом российский депутат

Умер депутат Московской областной думы, заместитель председателя фракции «Единой России» Иван Жуков, сообщается на сайте подмосковного парламента, пишет «Лента.ру».

В тексте говорится о скоропостижной смерти российского политика. В свою очередь, глава Богородского городского округа Игорь Сухин сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Жуков скончался после того, как заразился коронавирусом.

Ивану Жукову было 63 года. Он был депутатом Мособлдумы II, III, IV и V созывов, в разное время занимал посты руководителя фракции «Единой России» и зампредседателя подмосковного парламента.