Коронавирус убил свыше 15 тысяч британцев

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании увеличилось за сутки на 888, общее число жертв заболевания превысило 15 тыс. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу Минздравом, число инфицированных за день увеличилось на 5,5 тыс., преодолев отметку в 114 тыс.

"Из 357 023 человек, у которых были взяты анализы на наличие коронавируса, у 114 217 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 17 апреля, 15 464 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.