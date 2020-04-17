В Узбекистане растет число инфицированных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 19 человек, достигнув 1469, сообщает в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее в субботу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1450, четыре пациента скончались, 194 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине.

"По состоянию на 18 апреля 2020 года 19.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1469 ", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Ранее Оперштаб при Кабмине страны сообщил, что спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные мероприятия в республике до 10 мая.