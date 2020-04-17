Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Чечне за сутки выросло на 44 человека, всего зафиксировано 219 случаев, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева, передает РИА Новости.

В пятницу Минздрав Чечни информировал о 60 новых случаях заболевания, общее число зараженных тогда составило 175.

"В республике зарегистрированы 219 больных коронавирусом, прирост 44 человека", - заявила Термулаева в прямом эфире телеканала "Грозный". Наибольшее число заболевших - в Грозном, связано это, по мнению специалиста, с высокой плотностью населения в столице региона.

Термулаева отметила, что развитие коронавируса в республике идет плавно, без резких скачков.

С начала эпидемии в республике зафиксированы пять летальных исходов от коронавируса.