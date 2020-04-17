В колл-центр Минтруда обратились десятки тысяч граждан

В связи с пандемией колл-центр «142» Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) работает в усиленном режиме, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно информации, в Минтруда только в этом месяце, то есть с 1 апреля, в колл-центр «142» поступило около 94 тыс. звонков от граждан.

Сотрудники отвечают на обращения в связи с вопросами занятости, мероприятиями социальной защиты, вопросами медико-социальной реабилитации, мерами социальной поддержки и др.

С 9:00 до 24:00 на звонки граждан отвечают до 100 операторов колл-центра.