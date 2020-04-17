«Были проанализированы состояние здоровья пациентов в специальных больницах по всей стране, пробные образцы, взятые у лиц, находящихся на карантине, а также санитарно-эпидемиологическая ситуация в столице и регионах во время карантинного режима и в целях более эффективной охраны жизни и здоровья людей, а также резкого уменьшения скорости распространения вируса было сочтено целесообразным продление особого карантинного режима, применяемого на территории Азербайджана», - говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров.

С этой точки зрения принято решение о продлении особого карантинного режима с 00:00 часов 20 апреля до 00:00 часов 4 мая 2020 года. В связи с этим все меры, указанные в решении Кабмина №124 от 2 апреля 2020 года, за исключением грузоперевозок, въезд и выезд наземным и воздушным транспортом в Азербайджан, ограничения на внутренние полеты, а также приостановка учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях, продлеваются до 00:00 часов 4 мая 2020 года. Наряду с этим будет подготовлен план поэтапного выхода из карантинного режима, который будет представлен общественности на следующей неделе. В то же время после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране вполне возможно, что примененные в различных сферах в период продленного карантинного режима ограничения будут ослаблены.

Также возможно, в случае необходимости, ужесточение карантинного режима после проведения анализа динамики распространения инфекции COVID-19 и общей ситуации с заболеванием в стране.

Все меры, принимаемые для предотвращения распространения COVID-19, осуществляются для обеспечения безопасности граждан и защиты здоровья каждого жителя Азербайджана.