«Как известно, 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест, отмечается во всем мире, а также в Азербайджане. Этот день является знаменательным и для Ичеришехер, отмечающего 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - говорится в сообщении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

В данной связи, многие известные люди и общественные деятели Азербайджана, а также всего мира, искренне поздравляют Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер» и азербайджанский народ.