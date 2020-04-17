Смертность от коронавируса в Италии идет на спад

Число смертей в Италии от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, за минувшие сутки составило 482. Такие данные распространил в субботу национальный Департамент гражданской защиты, подчеркивая снижение количество летальных исходов за сутки (накануне этот показатель составлял 575), передает ТАСС.

При этом отмечается рост числа выздоровевших от заболеваний, вызываемых коронавирусом: за последние сутки излечились 2 200 человек. Общее число излечившихся достигло почти 45 тыс. Число умерших превысило 23 тыс., из которых 12 тыс. - в северной области Ломбардия, где сохраняется локальный эпицентр эпидемии.

Число инфицированных коронавирусом за сутки в Италии составило 3 491 и, таким образом, достигло 175 925 человек.

Как отмечает газета Il Messaggero, в северных областях Ломбардия и Пьемонт выявлено больше новых случаев заражения (1 246 и 661 соответственно), чем во всех остальных регионах, вместе взятых. При этом только в северных Эмилии-Романье и Венето число новых случаев превышает 300. В центральных Тоскане и Лацио зафиксировано немногим более 100 новых случаев. В остальных областях их количество не превышает нескольких десятков. При этом в Молизе удалось полностью остановить заражение.

Руководство северных регионов заявило о намерении частично смягчить карантинные меры с 4 мая. При этом губернатор южной Кампании Винченцо де Лука пригрозил запретить въезд в область приезжим из северных районов.