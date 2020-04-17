Границы с Ираном и Грузией останутся закрытыми до 4 мая
Границы Азербайджана с Ираном и Грузией останутся закрытыми до 4 мая. Решение об этом принял премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает пресс-служба Кабмина.
В соответствии со статьей 25 закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологической безопасности», применяемый в стране особый карантинный режим был продлен до 00:00 часов 4 мая 2020 года. В связи с этим решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Ираном, а также решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией продлены до 00:00 часов 4 мая 2020 года.