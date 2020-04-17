Фархад Мамедов, отдел информации 21:54

Как бы странно это ни звучало, но введенный в стране в начале апреля особый карантинный режим и дальнейшее его ужесточение способствовали выявлению противоправных действий местных строительных баронов. Обнаружилось это благодаря тому, что стройплощадки столицы вдруг разом опустели. Строительная деятельность в городе оказалась практически свернутой, хотя работы этой сферы вошли в список разрешенных в период карантина, а Бакинская мэрия даже особо заявила, что для строителей будут созданы максимально приемлемые условия. В республиканском Штабе по борьбе с коронавирусом учли, что, как правило, обширное рабочее пространство строительных площадок позволяет людям трудиться на достаточном удалении друг от друга, то есть сохранять необходимую в условиях эпидемии социальную дистанцию. К тому же работы в этой сфере ведутся на открытом пространстве и имеются возможности соблюдать правила гигиены. Все это и стало основанием, чтобы не запрещать, в отличие от других производственных процессов, строительной деятельности.

Так что же стало причиной остановки строительных работ? Почему строительные компании не воспользовались разрешением и прекратили деятельность? Может, они пошли в своей заботе о строителях еще дальше, чем специалисты Штаба, и решили полностью исключить риск заражения для своих рабочих, отправив их по домам? Конечно же, нет. Причина совсем в другом. Да и наивно было бы предположить, что наши строительные бароны, обычно ничем не гнушающиеся ради большей выгоды, вдруг осознали сложность ситуации и проявили немыслимую для них социальную ответственность – предложили рабочим оставаться дома, сохранив им при этом заработную плату. Истинная причина застоя на стройплощадках Баку заключается в том, что мошеннические уловки компаний-застройщиков стали препятствием для производства работ в условиях особого карантинного режима. Дело в том, что практически все они используют нелегальный, то есть официально не оформленный никакими договорами труд рабочих. Между тем карантинным режимом предусмотрено, что все предприятия, имеющие разрешение на продолжение трудовой деятельности, для получения спецпропусков для своих сотрудников должны внести их имена и заключенные с ними трудовые договоры на специальный портал icaze.gov.az. Только после этого люди получают документ, позволяющий свободно работать и передвигаться по городу.

А строительные компании, как правило, в нарушение законодательства никаких договоров со своими работниками не заключают и потому сейчас не могут внести их имена на государственный портал, чтобы получить такой пропуск. В результате на стройплощадках в эти дни работать некому и вся деятельность остановлена. За исключением объектов нескольких самых крупных компаний, действующих в соответствии с трудовым законодательством, стройплощадки замерли и тысячи людей, которые могли бы сейчас работать, оставшись без средств к существованию и усугубляя и без того сложную экономическую ситуацию в стране, вынуждены сидеть дома. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на последней видеоконференции, а затем и на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова обратил внимание на предпринимателей, которые используют нелегальный труд рабочих, не заключают с ними трудовые договора, что позволяет им уклоняться от налогов и социальных выплат. Глава государства еще раз предупредил подобных деятелей и обещал преподать хороший урок. В то же время Ильхам Алиев обратился к гражданам страны, призвав их сообщать в соответствующие государственные органы, если с ними какой-либо предприниматель откажется заключать трудовой договор.