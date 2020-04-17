В Турции еще 121 человек умер от коронавируса

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался еще 121 человек, общее число жертв заболевания достигло 1890. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 82 329, за прошедшие 24 часа 3 783 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 1 822 человека, общее число выздоровевших достигло 10 453.