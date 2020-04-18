В Грузии еще один человек умер от коронавируса

В Грузии скончался четвертый пациент, инфицированный коронавирусом. Скончавшейся женщине было более 70 лет, передает "Грузия Онлайн".

Инфицированная коронавирусом женщина проходила лечение в Батуми с 8 апреля. С 13 апреля она находилась на искусственном дыхании. По словам врача, у женщины были сопутствующие заболевания.

"У нее был сахарный диабет, недостаточность сердечно-сосудистой системы, абсцессы и, к сожалению, мы не смогли ее спасти", - заявил представитель клиники.

Всего инфицированных в Грузии 388 человек. Уже выздоровели 84, 4 человека скончались.