Баку не примет «Формулу-1», если условия Азербайджана не выполнят
Гран-при Азербайджана «Формулы-1» может не состояться в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на Forbes, заявил глава Baku City Circuit Ариф Рагимов.
Напомним, что изначально Гран-при Азербайджана должен был состояться 7 июня, но был перенесен в прошлом месяце после вспышки эпидемии коронавируса.
«Гран-при Азербайджана - одна из девяти гонок «Формулы-1», которые были отложены из-за смертельной болезни, - пишет Forbes. - Но пока только этапы в Австралии и Монако окончательно отменены.
Похоже, что Азербайджан оказался в более выигрышном положении, поскольку богатая нефтью страна находится на краю Европы и у нее гораздо меньше случаев заболевания коронавирусом».
Но, по словам Арифа Рагимова, это еще не гарантирует проведение гонки в Баку.
«В нашем случае все еще неясно, сможем ли мы принять у себя мероприятие, - цитирует американское издание промоутера Гран-при Азербайджана. – Нам понадобятся как минимум 10-12 недель, чтобы подготовиться к гонке, которая должна пройти до того, как погода в Баку станет неприятной, то есть до середины октября.
В целом у нас была договоренность с «Формулой-1» о том, что мы утвердим дату нашей гонки в календаре только после того, как не будет угрозы ее отмены».
На это есть веская причина, так как преобразование обычных улиц в трассу «Ф-1» требует больших финансовых затрат и усилий. Поэтому вполне логично, что в Азербайджане хотят быть полностью уверены, что гонка не будет отменена в последний момент.
«Если вышеуказанные условия будут выполнены, то мы сможем провести еще одну отличную гонку без существенного негативного влияния на продажу билетов», - говорит Рагимов, надеясь, что после режима самоизоляции любители «Формулы-1» будут еще активнее покупать билеты.
«После отмены карантина мы действительно можем увидеть внезапный общий рост в сфере развлечений. Только представьте, какова будет реакция людей, которые месяцами сидели дома. В календаре «Ф-1» будет меньше гонок, а это значит, что фанаты могут захотеть отправиться на ближайшую гонку, если их собственное Гран-при будет отменено.
Но возможен и социальный афтершок, когда люди будут избегать публичных собраний даже после того, как мы, я надеюсь, победим вирус COVID-19. Кроме того, ожидаемый экономический спад означает сокращение трат людей на развлечения».