Баку не примет «Формулу-1», если условия Азербайджана не выполнят

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» может не состояться в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на Forbes, заявил глава Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Напомним, что изначально Гран-при Азербайджана должен был состояться 7 июня, но был перенесен в прошлом месяце после вспышки эпидемии коронавируса.

«Гран-при Азербайджана - одна из девяти гонок «Формулы-1», которые были отложены из-за смертельной болезни, - пишет Forbes. - Но пока только этапы в Австралии и Монако окончательно отменены.

Похоже, что Азербайджан оказался в более выигрышном положении, поскольку богатая нефтью страна находится на краю Европы и у нее гораздо меньше случаев заболевания коронавирусом».

Но, по словам Арифа Рагимова, это еще не гарантирует проведение гонки в Баку.

«В нашем случае все еще неясно, сможем ли мы принять у себя мероприятие, - цитирует американское издание промоутера Гран-при Азербайджана. – Нам понадобятся как минимум 10-12 недель, чтобы подготовиться к гонке, которая должна пройти до того, как погода в Баку станет неприятной, то есть до середины октября.

В целом у нас была договоренность с «Формулой-1» о том, что мы утвердим дату нашей гонки в календаре только после того, как не будет угрозы ее отмены».