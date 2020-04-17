В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, им было от 30 до 93 лет. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого", - сообщили в штабе.

Уточняется, что у умерших были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое из них находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике.

Общее количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Москве достигло 176. За прошедшие сутки в столице зафиксировано 2 649 новых случаев заражения, всего в городе более 20 754 заразившихся.