Антирекорд в Саудовской Аравии: более тысячи инфицированных за сутки

"За сутки в королевстве коронавирус выявлен у 1132 человек, от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались еще пять человек: один из них — саудовский подданный в возрасте 34 лет и четверо иностранцев в возрасте от 45 до 80 лет. Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса составило 92 человека. При этом полностью излечились от вируса 1329 человек", — сказал аль-Абдель Али на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al-Ekhbariya.

По словам представителя министерства, специальные бригады продолжают дезинфекцию в помещениях, где проживают иностранные рабочие, среди которых зафиксировано много случаев заболевания.

В свою очередь, представитель МВД Саудовской Аравии заявил, что, исходя из ситуации в стране, необходимо принять более решительные меры противодействия распространению коронавируса, в связи с чем власти распорядились с субботы изолировать два района в провинции аль-Ахса на востоке страны и ввести там 24-часовой комендантский час. Ранее круглосуточный комендантский час был введен во многих крупных городах королевства, включая столицу Эр-Рияд.