Азербайджанка с сыном заразились коронавирусом в Нидерландах видео
Проживающая в Нидерландах азербайджанка Кямаля Джейлинова вместе со своим 13-летним сыном заразились коронавирусом. Об этом женщина рассказала в интервью телеканалу «Хазар».
По словам Кямали Джейлиновой, она заразилась коронавирусом, когда пыталась помочь инфицированным пожилым людям.
«В Нидерландах заразившихся коронавирусом не госпитализируют. Им рекомендуют самоизолироваться, а все лекарства доставляет семейный врач. Мой сын Нихад тоже заразился, но переносит болезнь легко. Больше всего я боюсь за свою дочь, которая страдает хрончиеской астмой», - сказала она.