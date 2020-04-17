Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за коронавируса

Если выяснится, что Пекин «сознательно» скрывал данные о коронавирусе, Китай «понесет ответственность». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом Доме.

Американский лидер подчеркнул, что этот опасный вирус можно было остановить в Китае еще до начала пандемии, но теперь из-за него страдает весь мир.

«Все зависит от того, было ли случившееся с коронавирусом ошибкой, вышедшей из-под контроля, или же это было сделано сознательно», — отметил Трамп.

Какие именно последствия грозят КНР, президент США не уточнил.