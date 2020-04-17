Накануне мы отмечали, как происходящие в глобальной экономике события негативно отразились на показателях Госнефтефонда Азербайджана, где аккумулируются нефтяные доходы страны, предназначенные в том числе и для будущих поколений. Не оставили эти события в стороне и Госнефтекомпанию (SOCAR), которая всегда занимала важное место в структуре экономики страны и ее бюджета. И это не осталось без внимания международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Каковы же прогнозы Fitch Ratings, выраженные в условных обозначениях, переводятся в цифры и факты? По оценкам агентства, SOCAR в 2020 году снизит добычу нефти из-за обязательств Азербайджана в рамках новой сделки ОПЕК+, что и не требует объяснений. Минэнерго уже официально объявило, что предусматривается снижение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне 2020 года на 23% - до 164 тыс баррелей. Но в 2018 году чистая добыча по SOCAR составила в среднем 256 тыс баррелей в сутки нефтяного эквивалента. В текущем же году агентство прогнозирует спад добычи по SOCAR на 11%. А восстановление добычи до уровня показателя 2018 года и выше ожидает только к 2022 году. То есть, если на мировом нефтяном рынке не произойдут новые катаклизмы, то добыча Госнефтекомпании только через два года сможет достигнуть уровня двухгодичной давности.

Агентство, как сообщает Report, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанской компании SOCAR на уровне «BB+», но прогноз рейтинга при этом изменен со «стабильного» на «негативный». В целом здесь ничего удивительного нет. Рейтинговое действие, отмечает Fitch, отражает недавнее аналогичное действие в отношении суверенного рейтинга Азербайджана, который агентством был также сохранен на уровне «BB +» с прогнозом «негативный». Все агентства, как правило, придают Госнефтекомпании такие же рейтинговые показатели, которые устанавливаются и для страны в целом. И это оправдано, так как SOCAR полностью принадлежит государству. Немаловажно и то, что краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне «B», а приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».

Наряду с добычей важное значение для компании имеет и стоимость произведенной ею нефти. Для SOCAR прибыльной считается цена на нефть на уровне 23 доллара за баррель. По данным Fitch Ratings, налоги, выплаченные компанией, составили около 10% доходов госбюджета Азербайджана в 2018 году. А доходы от продажи доли государства в прибыльной нефти, подлежащие перечислению в Государственный нефтяной фонд, составляли почти 80% госдоходов (65% в 2017 году). Данный рост был обусловлен повышением мировых цен на нефть в 2018 году, и больше имеет отношение к контрактной нефти, добываемой в альянсе с иностранными компаниями.

А SOCAR в отличие от других компаний всегда поддерживается государством. В частности, правительство, в свою очередь, гарантирует 9% долга Госнефтекомпания и обеспечивает вливания капитала для покрытия дефицита денежных средств. Как уточняет агентство, торговые операции компании с нефтью составляют скромный в целом для страны объем - 1,5 млн б/с. Она стоит немного дороже нефти марки Brent, средняя цена на которую, по оценкам Fitch, в 2020 году составит 35 долларов за баррель, в 2021году - 45, а в 2022году - 53 доллара за баррель. Хотя только в январе текущего года агентство прогнозировало совсем другие показатели – 62,5 доллара в 2000 году, 60 долларов в 2021 году и 57,5 доллара в 2022 году. Отсюда нетрудно сделать вывод, что особыми доходами SOCAR в этом году похвастаться не сможет.

Но даже при таких низких доходах компания не прекратит вкладываться в собственное развитие. Так, по прогнозам Fitch, капитальные вложения компании в 2019-2020 годах оцениваются в 12 млрд манатов или 7 млрд долларов по текущему курсу. Правда, ранее это же агентство оценивало капвложения Госнефтекомпании в 2019-2022 годах на уровне 14 млрд манатов (8,2 млрд долларов). И снижение прогноза по объему капвложений компании на сумму свыше 2 млрд манатов как раз и обусловлено снижением агентством средней цены на нефть.

Да, таковы экономические реальности: уменьшаются доходы – снижается и объем инвестиций. Причем в случае с SOCAR снизятся не только собственные инвестиции, но, как нетрудно догадаться, и внешние инвестиции. Нефтянка потеряла свою привлекательность для инвесторов надолго. Даже крупные нефтяные компании находятся сейчас на грани банкротства. И снижение Госнефтекомпанией в такой сложный период объема капвложений не надо воспринимать как первый сигнал о надвигающихся на компанию бедах, о чем за кулисами уже поговаривают ее недруги.

Даже по оценкам Fitch в 2019-2022 годах инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 800 млн манатов. Здесь отмечают также, что по состоянию на конец 2019 года ликвидность SOCAR составила около 7,8 млрд манатов против 4,6 млрд манатов краткосрочной задолженности и текущей части долгосрочных заимствований. Эта ликвидность включала денежные средства и их эквиваленты в размере 6,8 млрд манатов, а также 1 млрд манатов неиспользованных кредитных линий, связанных с модернизацией на НПЗ имени Гейдара Алиева. А основная часть краткосрочных долговых обязательств была сформирована в долларах США и связана с торговым подразделением SOCAR (SOCAR-Trading), турецкой нефтехимической дочерней компанией Petkim и материнской компанией. Правда, теперь ликвидность (+3,2 млрд манатов на начало года) может оказаться под некоторым давлением ввиду прогноза по отрицательному свободному денежному потоку на 2020-2021 годы. Но нельзя забывать, что за компанией надежно стоит государство, которое будет покрывать любые разрывы ликвидности посредством вливаний капитала. Тем более что, как показывает жизнь, они потом с лихвой окупаются.