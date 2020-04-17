Недруги SOCAR обманулись в ожиданиях наш комментарий
Накануне мы отмечали, как происходящие в глобальной экономике события негативно отразились на показателях Госнефтефонда Азербайджана, где аккумулируются нефтяные доходы страны, предназначенные в том числе и для будущих поколений. Не оставили эти события в стороне и Госнефтекомпанию (SOCAR), которая всегда занимала важное место в структуре экономики страны и ее бюджета. И это не осталось без внимания международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Агентство, как сообщает Report, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанской компании SOCAR на уровне «BB+», но прогноз рейтинга при этом изменен со «стабильного» на «негативный». В целом здесь ничего удивительного нет. Рейтинговое действие, отмечает Fitch, отражает недавнее аналогичное действие в отношении суверенного рейтинга Азербайджана, который агентством был также сохранен на уровне «BB +» с прогнозом «негативный». Все агентства, как правило, придают Госнефтекомпании такие же рейтинговые показатели, которые устанавливаются и для страны в целом. И это оправдано, так как SOCAR полностью принадлежит государству. Немаловажно и то, что краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне «B», а приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».
Каковы же прогнозы Fitch Ratings, выраженные в условных обозначениях, переводятся в цифры и факты? По оценкам агентства, SOCAR в 2020 году снизит добычу нефти из-за обязательств Азербайджана в рамках новой сделки ОПЕК+, что и не требует объяснений. Минэнерго уже официально объявило, что предусматривается снижение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне 2020 года на 23% - до 164 тыс баррелей. Но в 2018 году чистая добыча по SOCAR составила в среднем 256 тыс баррелей в сутки нефтяного эквивалента. В текущем же году агентство прогнозирует спад добычи по SOCAR на 11%. А восстановление добычи до уровня показателя 2018 года и выше ожидает только к 2022 году. То есть, если на мировом нефтяном рынке не произойдут новые катаклизмы, то добыча Госнефтекомпании только через два года сможет достигнуть уровня двухгодичной давности.
Наряду с добычей важное значение для компании имеет и стоимость произведенной ею нефти. Для SOCAR прибыльной считается цена на нефть на уровне 23 доллара за баррель. По данным Fitch Ratings, налоги, выплаченные компанией, составили около 10% доходов госбюджета Азербайджана в 2018 году. А доходы от продажи доли государства в прибыльной нефти, подлежащие перечислению в Государственный нефтяной фонд, составляли почти 80% госдоходов (65% в 2017 году). Данный рост был обусловлен повышением мировых цен на нефть в 2018 году, и больше имеет отношение к контрактной нефти, добываемой в альянсе с иностранными компаниями.
А SOCAR в отличие от других компаний всегда поддерживается государством. В частности, правительство, в свою очередь, гарантирует 9% долга Госнефтекомпания и обеспечивает вливания капитала для покрытия дефицита денежных средств. Как уточняет агентство, торговые операции компании с нефтью составляют скромный в целом для страны объем - 1,5 млн б/с. Она стоит немного дороже нефти марки Brent, средняя цена на которую, по оценкам Fitch, в 2020 году составит 35 долларов за баррель, в 2021году - 45, а в 2022году - 53 доллара за баррель. Хотя только в январе текущего года агентство прогнозировало совсем другие показатели – 62,5 доллара в 2000 году, 60 долларов в 2021 году и 57,5 доллара в 2022 году. Отсюда нетрудно сделать вывод, что особыми доходами SOCAR в этом году похвастаться не сможет.
Но даже при таких низких доходах компания не прекратит вкладываться в собственное развитие. Так, по прогнозам Fitch, капитальные вложения компании в 2019-2020 годах оцениваются в 12 млрд манатов или 7 млрд долларов по текущему курсу. Правда, ранее это же агентство оценивало капвложения Госнефтекомпании в 2019-2022 годах на уровне 14 млрд манатов (8,2 млрд долларов). И снижение прогноза по объему капвложений компании на сумму свыше 2 млрд манатов как раз и обусловлено снижением агентством средней цены на нефть.
Да, таковы экономические реальности: уменьшаются доходы – снижается и объем инвестиций. Причем в случае с SOCAR снизятся не только собственные инвестиции, но, как нетрудно догадаться, и внешние инвестиции. Нефтянка потеряла свою привлекательность для инвесторов надолго. Даже крупные нефтяные компании находятся сейчас на грани банкротства. И снижение Госнефтекомпанией в такой сложный период объема капвложений не надо воспринимать как первый сигнал о надвигающихся на компанию бедах, о чем за кулисами уже поговаривают ее недруги.
Даже по оценкам Fitch в 2019-2022 годах инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 800 млн манатов. Здесь отмечают также, что по состоянию на конец 2019 года ликвидность SOCAR составила около 7,8 млрд манатов против 4,6 млрд манатов краткосрочной задолженности и текущей части долгосрочных заимствований. Эта ликвидность включала денежные средства и их эквиваленты в размере 6,8 млрд манатов, а также 1 млрд манатов неиспользованных кредитных линий, связанных с модернизацией на НПЗ имени Гейдара Алиева. А основная часть краткосрочных долговых обязательств была сформирована в долларах США и связана с торговым подразделением SOCAR (SOCAR-Trading), турецкой нефтехимической дочерней компанией Petkim и материнской компанией. Правда, теперь ликвидность (+3,2 млрд манатов на начало года) может оказаться под некоторым давлением ввиду прогноза по отрицательному свободному денежному потоку на 2020-2021 годы. Но нельзя забывать, что за компанией надежно стоит государство, которое будет покрывать любые разрывы ликвидности посредством вливаний капитала. Тем более что, как показывает жизнь, они потом с лихвой окупаются.