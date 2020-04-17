Россию охватили лесные пожары

В России бушуют лесные пожары — площадь возгорания составила 24, 7 тыс. га. Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, на данный момент зарегистрированы 45 лесных пожаров.

Самый крупный очаг возгорания находится в Забайкальском крае — 20,3 га. Также с огнем борются в лесах Бурятии, Карачаево-Черкессии, Приамурье, Республике Алтай, Тюменской, Омской и Еврейского автономной областях. В Забайкальском, Краснодарском краях и в Амурской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

В общей сложности, более 2,6 тыс. человек и 533 единицы техники ведут борьбу с огнем. Привлечены также парашютисты-десантники.