В США уже 735 тысяч больных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за сутки почти на 34 тысячи и превысило 735 тысяч, умерли почти 39 тысяч человек. Как передает РИА Новости, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.

По данным университета, общее число зараженных в США составляет 735 086. Число летальных исходов за последние сутки увеличилось более чем на 1 800 и достигло 38 910.

За предыдущие сутки, с 16 по 17 апреля умерли 3 857 человек, зарегистрированы были 31 905 новых случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения.