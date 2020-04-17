Трамп: «Раньше Иран хотел захватить Ближний Восток, а сейчас просто выжить»
Если Ирану нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то США готовы их предоставить, заявил президент Дональд Трамп.
"Я им предложил помощь, если она потребуется. Если необходимы аппараты ИВЛ, а они им необходимы, я пошлю эти аппараты. У нас тысячи свободных аппаратов. У нас запасы аппаратов", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
"Иран стал другой страной по сравнению с тем периодом, когда я пришел к власти. Тогда они хотели захватить весь Ближний Восток, а сейчас они хотят выжить. У них еженедельные протесты, они просто напичканы заразой", – добавил президент США.
По состоянию на 03:00 воскресенья по московскому времени в Иране зафиксировано более 80 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19 при пяти тысячах смертей.