Российский академик о второй волне эпидемии коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса возможна в том случае, если не появится вакцина от SARS-CoV-2, однако она будет слабее, чем первая. Об этом академик РАН Сергей Недоспасов рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, предсказать сроки наступления второй волны эпидемии невозможно как из-за особенностей самого коронавируса, так и особенности жизни отдельной популяции и системы здравоохранения.

При этом, если у большинства жителей Земли сформируется иммунитет, то вирус будет побежден. «Через этот "коллективный эффект" будет защищен даже тот человек, у которого нет иммунитета — слишком мала вероятность встретиться с вирусом», — объяснил специалист.

Он напомнил, что при классической вирусной инфекции антитела образуются примерно через одну-две недели, однако срок их жизни в организме зависит от множества факторов. При вакцинации антитела могут быть образованы на десятилетия или даже на всю оставшуюся жизнь, заключил Недоспасов.