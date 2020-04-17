Американцы вышли на протесты из-за карантина

В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине. По данным телеканала, в основном в них принимал участие электорат Дональда Трампа. Протестующие требовали возвращения на работу, а также заявляли о нарушении конституционных прав.

По информации телеканала, за последний месяц около 22 миллионов американцев сообщили о том, что потеряли работу. Сейчас в стране продолжают работать только системообразующие предприятия.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах, введенных из-за пандемии коронавируса. Для перехода на ослабленный карантинный режим власти регионов должны зафиксировать снижение числа подтвержденных случаев COVID-19 в течение двух недель.