«Коронавирус стал общей бедой всего мира, и первейшая ответственность всех стран перед своими гражданами – быть максимально подготовленными для борьбы с ним. Украинское правительство делает все возможное, чтобы вирус не распространялся по стране, как в других европейских странах», - сказала в беседе с haqqin.az депутат Верховной Рады Украины Людмила Марченко.

«Мы все внимательно следим за действиями Азербайджана в этом направлении, - особо подчеркнула Л.Марченко. - Все, что предпринимают власти вашей страны, заслуживает особого внимания. В первую очередь, это применение карантинных мер и поддержка среднего и малого бизнеса. В Украине ценят опыт друзей и соседей по борьбе с коронавирусом и все лучшее используют у себя, в том числе и предпринятое в Азербайджане», - утверждает депутат.

Как считает депутат, по сравнению с другими странами, благодаря ряду мер в Украине не допустили ситуацию по страшному сценарию, считает депутат. В настоящее время в стране подтверждены 4662 случая инфицирования, 125 смертей и 246 выздоровлений (по данным на 18 мая).

Вместе с тем она не предвидит скорого избавления мира от новоявленной заразы, полагая, что пандемия коронавируса продлится не меньше года.

«Судите сами, весь мир сейчас работает над созданием вакцины, в том числе и в Украине, но по самым оптимистическим прогнозам она будет создана не ранее чем через год», - аргументирует она свой прогноз.

На вопрос о том, есть ли среди заболевших в Украине азербайджанцы, и если да, то сколько их, Л.Марченко заявила, что у нее нет статистики по национальностям, проживающим в стране, да и вряд ли такая вообще существует, однако то, что делает азербайджанская диаспора в Украине, можно только приветствовать.

«Деятельность созданного Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины штаба по борьбе с коронавирусом и помощи соотечественникам в условиях эпидемии невозможно переоценить. Причем ОДАУ оказывает поддержку всем, не только азербайджанцам, проживающим в Украине», - подчеркнула украинский депутат.