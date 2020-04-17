Коронавирус в Армении: 1291 инфицированных и 20 погибших
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1291, сообщает «Спутник-Армения».
Таким образом, за сутки в стране выявлено 43 новых случаев заражения.
Количество жертв COVID-11 в Армении, по последним данным, составляет 20 человек.
На данный момент количество излечившихся составляет 545 человек. 726 проходят лечение. Всего протестировано 12680 человека.
Для сравнения отметим, что, по положению на 18 апреля, в стране было зарегистрировано 1248 зараженных. Новых случаев со смертельным исходом за минувшие сутки не зафиксировано.