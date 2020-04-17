Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:49

В последнее время все более частыми и интенсивными стали споры между корона-скептиками, которые считают новую болезнь чем-то вроде чрезмерно распиаренного гриппа, и теми, кто относится к ней очень серьезно, считая все принимаемые в мире экстремальные меры оправданными. Этих вторых условно для простоты назовем «обеспокоенными». У всех – свои аргументы: скептики приводят статистические данные, свидетельствующие о том, что, например, в Италии общий показатель смертности остался примерно таким же, как в прошлом году, и тот факт, что на Апениннах в день от короны умирают до тысячи человек. То есть видят в происходящем всего лишь нагнетание паники и что на самом деле итальянцы ставят клеймо «коронавирус» на всех, кто в эти дни уходит в мир иной.

Обеспокоенные отвечают, что на самом деле статистика ни о чем не говорит, поскольку на фоне всеобщего карантина в Италии сократилась смертность от других причин – автокатастроф, несчастных случаев, некоторых болезней, которые временно отступили из-за того, что все сидят дома меньше обращаются к врачам, к тому же не пьют, не употребляют наркотики и т.д. Еще одна тема дебатов – Швеция, которая упорно не закрывается, и это вроде бы самый убедительный аргумент не признающих шумихи вокруг новой болезни. Обеспокоенные в ответ заявляют, что вирус – это не арифметика и в разных странах он распространяется по-разному, например, в Индии его практически нет, да и у шведов – еще все впереди. Как говорится, еще не вечер. Спорить об этом можно долго и нудно, но для того, чтобы сделать какие-то более или менее убедительные выводы, совсем не нужно быть врачом – как многие ошибочно полагают. На днях мне, до недавнего времени убежденному корона-скептику, стало примерно понятно, чем именно новый вирус опаснее гриппа и многих других инфекционных заболеваний. Узнал об этом совершенно случайно – из интервью, которое дала одному из грузинских телеканалов эмигрантка, работающая медсестрой в одной из нью-йорских клиник, ориентированных на размещение корона-больных. Она привела один очень простой аргумент, который вы не услышите ни от одного самого маститого и известного эпидемиолога или инфекциониста. Вероятно, потому, что они не придают ЭТОМУ особого значения – у них уже глаз замылился, а, как известно, нередко большое видно издалека.

Честно говоря и сама медсестра упомянула про ЭТО вскользь, между прочим, как о чем-то малозначимом. Так вот, коронавирус опасен не особой заразностью, не отсутствием лечения и, если уж на то пошло, не запредельной смертностью - все эти параметры у него примерно такие же, как у гриппа, и убивает он в основном ту же категорию, что и грипп – пожилых и больных людей. Так в чем же дело? Почему коронавирус так опасен? Грузинская медсестра в Нью-Йорке, рассказывая о своей работе, как бы между прочим, сказала: «К нам приходят новые пациенты раньше, чем мы успеваем выписать уже имеющихся». Вот он, секрет опасности коронавируса, для обнаружения которого совсем не нужно быть врачом – болезнь слишком долго продолжается, и поэтому даже больные средней тяжести, грубо говоря, слишком долго занимают койки, что создает проблемы медицинскому сектору. Сколько времени длится среднее заболевание гриппом? Пять дней, максимум восемь.. При этом подавляющее большинство лечится дома, госпитализируют совсем небольшое число с осложнениями и некоторых детей. Но даже в этой ситуации, например, в Грузии в январе-феврале нынешнего года инфекционные больницы были переполнены – главным образом, детьми, которым родители не могли сбить температуру в домашних условиях. Сколько дней продолжается заболевание коронавирусом? Минимум десять дней, как рассказал нам всем российский писатель Борис Акунин. Иногда дело затягивается на две недели и больше, при этом, в отличие от гриппа, из-за высокого риска быстрых осложнений подавляющее большинство корона-больных нуждаются в госпитализации. Не нужно быть врачом, чтобы понять это – достаточно просто знать математику на минимальном уровне. Например, в Грузии, по состоянию на 2 апреля, зарегистрировано 130 больных, ни одного случая смерти и всего 26 выздоровевших.

Куда девались остальные 104, в том числе и те, кто заболел в начале марта? А они все там же – в больнице. Занимая койки, отвлекая врачей, технические средства, ну и конечно, – финансы. Деньги, товарищи, еще никто не отменял... 1 апреля из тбилисской инфекционной больницы выписался один из немногих выздоровевших пациентов, который не пожелал остаться неизвестным – сын главы Центра по контролю над заболеваниями. Знаете, сколько он лежал в стационаре? 23 дня! При том, что человек он молодой, здоровый, без тяжелых недугов и, как сам рассказывал, перенес вирус довольно легко. А представьте себе более тяжелых больных, а также тех, кому требуется вентиляция легких в течение нескольких дней – они лежат в больницах по 2-3 недели, выжимая все ресурсы из сектора здравоохранения. Об этом свидетельствует и международная статистика: по состоянию на второе апреля коронавирусом в мире заразились 937 000 человек, умерли более 47 000, выздоровели – около 194 000. Итак, из 973 000 умерли 47 000, выздоровели 194 000. Где все остальные? В том-то и проблема – остальные все там же, в больницах, где они лежат в 3-4 раза дольше, чем оставались бы при гриппе. Послушайте, что говорят врачи – никто из них не делает акцент на особой летальности от коронавируса, никто не говорит, что «от него нет спасения» или что «мы все умрем от коронавируса». Все врачи, все эксперты, все, кто имеет какое-то отношение к здравоохранению, говорят об одном и делают акцент в основном на одном – «нам может не хватить мест в больницах».