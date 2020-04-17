AS Group İnvestment оказала помощь сотням семей фото
С объявлением в Азербайджане режима карантина есть семьи, которые переживают материальные трудности.
По этой причине компания "AS Group İnvestment" оказала помощь продуктами 200 семьям, проживающим в Баку, Гобустане, Шеки и на Абшероне.
В распределении продуктов питания семьям и в регионах помощь оказали волонтеры программы Bir könüllü Министерства Образования.
Следует заметить, что компания "AS Group İnvestment", оставаясь верной своей корпоративной социальной ответственности, всегда поддерживала целый ряд социальных проектов.
Кроме того, компания "AS Group İnvestment" одной из первых оказала поддержку Фонду борьбы с коронавирусом, внеся вклад в размере 250 тысяч манатов.