Трамп: «У нас прекрасные отношения с Россией»

Президент США Дональд Трамп заверил, что отношения государства с Россией складываются наилучшим образом, передает Reuters.

«У нас прекрасные взаимоотношения с Россией», — начал Трамп.

По его словам, во время обсуждения сделки по снижению нефтедобычи он вплотную работал с российским коллегой Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

«Путин проявил себя как настоящий джентльмен, и то, чего мы сделали, было действительно важно», — подметил Трамп.