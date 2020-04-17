Лукашенко: «Мы ни в чем не ошиблись в борьбе с коронавирусом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что власти республики пока ни в чем не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно», — сказал глава государства в ходе посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что граждане республики достойно пройдут данный период.

По данным на 17 апреля, в Белоруссии зарегистрировано почти 4,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 3,2 тысячи пациентов находятся на стационарном лечении, число умерших достигло 45.