Минтруда перечислило 190 манатов еще для 35 тысяч безработных
Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременную выплату в 190 манатов еще для 35 тысяч человек, зарегистрированных в качестве безработных. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно поручению президента Ильхама Алиева, охват программы по единовременной выплате расширен втрое, и теперь она будет включать в себя 600 тысяч человек. Процесс перечисления средств по вышеуказанной выплате начался девятого апреля и продолжается на ежедневной основе.
В рамках программы средства уже перечислены для 200 тысяч безработных.
После перечисления средств по единовременной выплате для зарегистрированных в качестве безработных, на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации, отправляются соответствующие уведомления в виде СМС.
После получения разрешения на выход из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении, и имея при себе удостоверение личности.
Средства будут перечисляться и в последующие дни.