Минтруда перечислило 190 манатов еще для 35 тысяч безработных

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременную выплату в 190 манатов еще для 35 тысяч человек, зарегистрированных в качестве безработных. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, охват программы по единовременной выплате расширен втрое, и теперь она будет включать в себя 600 тысяч человек. Процесс перечисления средств по вышеуказанной выплате начался девятого апреля и продолжается на ежедневной основе.