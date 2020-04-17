В информации говорилось, что семь мужчин и несколько девушек планировали вылететь на самолете Embraer Lagacy 600 в аэропорт Марселя, а оттуда на четырех вертолетах переправиться на роскошную виллу «Аланг Аланг» в Каннах. Но в Марселе французская полиция остановила путешественников, вернув их обратно в Лондон, а пилоты ожидавших их вертолетов были оштрафованы.

На днях британские СМИ сообщили о попытке нескольких граждан из состоятельных семей нарушить режим карантина и отправиться из Лондона на Лазурный берег Франции на частном самолете вместе с приглашенными в этот вояж девушками. Об этой истории несколько дней назад писал и haqqin.az.

Однако британские СМИ не указывали ни имена, ни гражданство пассажиров (за исключением некоего украинского бизнесмена – ред) скандального авиарейса, что позволило оппозиционным кругам связать эту историю с Азербайджаном и, в частности, Госнефтекомпанией SOCAR.

Подхватив весьма смутную молву группы оппозиционеров, некоторые местные сайты тут же расписали, что «украинским бизнесменом» на борту самолета якобы являлся руководитель «SOCAR Украина» Эльчин Мамедов и что вместе с ним в нашумевшем полете был и другой азербайджанский бизнесмен - Анар Ализаде.

В интервью haqqin.az Анар Ализаде опроверг эту информацию, назвав ее гнусной клеветой. Бизнесмен заявил, что с 14 марта он вместе со своей семьей находится у себя дома, соблюдает все требования карантина и никуда никаких поездок не совершал.

Теперь ложь азербайджанской оппозиции опровергает и крупнейшая британская газета The Guardian. По данным газеты, на борту самолета, летевшего из Лондона в Марсель, находились хорваты, немцы, французы, румын и украинцы.

Соответственно, никаких азербайджанцев на борту самолета не было, и эта история никак не связана с Азербайджаном, как это пыталась заявить местная оппозиция.