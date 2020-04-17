В отелях Парижа разместят пациентов с коронавирусом

Мэр французской столицы Анн Идальго заявила, что отели Парижа будут использовать в качестве обсерваторов для зараженных коронавирусом без тяжелых симптомов.

Таким образом, граждане, которым будет разрешено лечение вне больниц, смогут жить вне дома и не заражать своих близких.

Операция под названием Covisan будет проводиться в сотрудничестве с больницами Bichat и Salpêtrière, а также с больницей Avicenne в парижском пригороде Сен-Дени. Постепенно к этому процессу присоединятся другие больницы и территории, сообщает газета Journal du dimanche.

Предполагается, что в отелях пациенты будут находиться в течение двух недель, то есть во время карантина. Весь этот период им будут оказывать медицинскую поддержку.

Напомним, коронавирусом во Франции заразились более 111 тыс. человек, скончались почти 20 тысяч.

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