В Хачмазе мужчина застрелил шурина

В Хачмазском районе произошел вооруженный инцидент. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в селе Агтала.

По предварительной информации, житель села Фазиль Гулиев, пришедший домой в нетрезвом состоянии, поспорил со своей женой.

Вмешавшийся в разговор шурин Ф.Гулиева Мурад Расул оглы Аллахвердиев, 1994 года рождения, попытался успокоить пару.

Еще больше разозлившийся Ф.Гулиев застрелил из огнестрельного оружия М.Аллахвердиева. Пострадавший был помещен в травматологическое отделение Хачмазской центральной районной больницы. 

По факту районная прокуратура ведет расследование.

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