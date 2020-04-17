Германия и Австрия миновали пик коронавируса

Как сообщает институт Роберта Коха, за последние сутки умерли 184 человека — против 242 умерших днем ранее.

В Германии продолжает снижаться суточный прирост зараженных коронавирусом и умерших от него.

Заразились еще 2458 граждан в то время, как накануне сообщалось о приросте в 3609 пациентов.

Общее число жертв эпидемии в Германии достигло 4294, а зараженных — 139897. Стране удалось сохранить относительно низкую смертность по сравнению с другими странами Европы и высокий показатель выздоровления — вылечились уже более половины пациентов (88 тыс. человек).

Еще более оптимистично выглядит ситуация в соседней Австрии, где заразились всего 14,7 тыс. человек. Суточный прирост инфицированных составил 78 человек. Скончались 452 пациента с коронавирусом, из них лишь девять — за последние сутки.

Напомним, число жертв коронавируса во всем мире превысило 160,7 тыс. человек. Лидируют по этому показателю США (38, 9 тыс.), затем — Италия и Испания (23,2 тыс. и 20,6 тыс. умерших, соответственно).