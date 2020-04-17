В Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, еще 122 человека выздоровели и были выписаны домой. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении штаба говорится и о смерти пациента 1940 года рождения, у которого был выявлен коронавирус. Больной также страдал ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и постинфарктным кардиосклерозом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1398 факта заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 712 человек вылечились, 19 скончались, 667 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.