В Швейцарии свыше 27 тысяч больных коронавирусом

Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии за сутки составило менее 340 человек, общее число заражений превысило 27,7 тысячи человек. Как передает РИА Новости, об этом заявили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Так, в Швейцарии за сутки было выявлено 336 новых заражений и 24 смерти от COVID 19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 27 740 человек, жертвами вируса стали 1 135 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения.