Депутат Вахид Ахмедов: «Госкомстат дезинформировал президента И.Алиева»

«Во время последней переписи населения выяснилось, что многие дома не посетили и не провели уточнений. Как заявил президент, нет точных данных о количестве безработных. Это проявляется и при осуществлении единовременных выплат в 190 манатов. Это очень серьезная проблема и ее надо изучить». Об этом в интервью местным СМИ заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

Депутат отметил, что обязательно должны быть наказаны те, кто предоставил ложную информацию президенту.

«Вы указываете неработающего человека как работающего, и он фактически остается без помощи от государства. Хорошо, что президент выявляет такие негативные моменты. Должен отметить, что это не вопрос сегодняшнего дня. В связи с этим в Государственном комитете статистики есть серьезные проблемы. Если перепись в стране будет вестись правильно, то не составит труда провести уточнения и в других сферах. Каждый предпринимает шаги, чтобы защитить свой мундир и кресло. Если мы говорим о том, что безработных у нас всего 5%, то почему сегодня так много безработных, обращающихся за помощью?» - задался вопросом Вахид Ахмедов.

Депутат добавил, что необходимо предоставлять точную информацию, чтобы президент мог анализировать текущую ситуацию.

«Он должен знать истинную ситуацию в стране. Президент один и он не может заниматься всеми вещами в одиночку. Информацию ему предоставляют правительство, министры, главы исполнительных властей. Ситуация с коронавирусом показала, что главе государства неверно предоставляют некоторую информацию. Это касается не только количества безработных, проблемы есть и в других сферах. Каждый чиновник пытается защитить свое место», - сказал он.